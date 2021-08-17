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В Гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в ряде регионов

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В Гидрометцентре России 17 августа сообщили о надвигающейся экстремальной жаре в Астраханской, Волгоградской областях, а также ряде других регионов России.

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По прогнозам метеорологов, 17 августа в Курской, Орловской и Белгородской областях ожидается сильная жара до 36 градусов.

Также в центральных районах Оренбургской области, в Удмуртии, Марий Эл, в Ульяновской области до конца недели ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7–9 градусов и выше.

19 августа в Астраханской и Волгоградской областях ожидается сильная жара: температура будет достигать днем от +40 до +41 градусов.

Кроме того, синоптики предупреждают, что 19–20 августа ожидается сильная жара в Чувашии — температура днем составит от +31 до +36 градусов.

Ранее в этот день Гидрометцентр сообщил, что в Москве во вторник, 17 августа, ожидается переменная облачность и температура +32 градуса.

Также во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в эпицентре аномально теплой погоды окажутся Урал, Поволжье и Якутия.

Накануне метеорологи спрогнозировали москвичам 17–18 августа превышение температурной нормы на 7–8 градусов.

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