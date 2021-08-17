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Синоптики рассказали о погоде в Москве 17 августа

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В Москве во вторник, 17 августа, ожидается переменная облачность и температура +32 градуса. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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По прогнозам метеорологов, в столице столбики термометров покажут от +30 до +32 градусов. Осадков не будет.

В ночь на среду температура воздуха может снизиться до +17...+19 градусов.

Ветер ожидается южного направления, со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит порядка 747 мм ртутного столба.

Из-за жары в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности с 10:00 до 16:00 вторника, пишет «Москва 24».

Накануне Гидрометцентр спрогнозировал москвичам 17-18 августа превышение температурной нормы на 7–8 градусов.

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