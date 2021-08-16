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Москвичам спрогнозировали превышение температурной нормы 17 и 18 августа

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Средняя суточная температура воздуха в Московском регионе превысит норму на 7-8 градусов во вторник и среду. Об этом Гидрометцентр России сообщает в понедельник, 16 августа.

«Аномально жаркие периоды будут учащаться и удлиняться»
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Синоптики отметили, что во вторник столичный регион окажется в теплой части обширного циклона с центром над Балтикой. Ночью прохождение теплого атмосферного фронта циклона может местами сопровождаться небольшим дождем.

«Днем умеренные южные ветры позволят термометрам достичь отметок в 30-32 градуса в Москве и 28-33 градусов по области. Среда тоже будет жаркой — в городе, но с приближением холодного атмосферного фронта, уже пройдут небольшие дожди. <…> Если во вторник и среду значения превышения средней суточной температуры над нормой составит 7-8 градусов, то к концу недели оно сократится до 3 градусов», — говорится в тексте.

В четверг температура воздуха в столице снизится до 20-25 градусов тепла в дневное время. При этом на востоке Подмосковья будет до 30 градусов тепла, сообщает агентство городских новостей «Москва».

«В пятницу и субботу местами с небольшими кратковременными дождями, ночами — 10-16 градусов, днем в пятницу — 21-26 градусов, в субботу — 19-24 градуса», — заключили в Гидрометцентре.

Из-за жары в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности с 10:00 до 16:00 вторника, пишет «Москва 24».

Ранее в понедельник синоптики пообещали в Москве переменную облачность, отсутствие осадков и до +28 градусов. Днем в городе прогнозируется до 26–28 градусов тепла. Ночью похолодает до +14 градусов.

16 августа научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что по всей территории России наблюдаются положительные температурные аномалии — температура во всех регионах выше средней.Такая погода сохранится, по его словам, до середины недели.

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