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Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 16 августа

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В Москве в понедельник, 16 августа, синоптики ожидают переменную облачность, отсутствие осадков и до плюс 28 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в городе прогнозируется до 26-28 градусов тепла. Ночью похолодает до плюс 14 градусов.

В Московской области днем воздух прогреется до плюс 24, а в некоторых районах до 29 градусов тепла. Ночью температура опустится до плюс 11.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что по всей территории России наблюдаются положительные температурные аномалии — температура во всех регионах выше средней. Такая погода сохранится, по его словам, до середины недели.

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