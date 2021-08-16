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Синоптики пообещали сохранение аномального тепла по всей России

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в понедельник, 16 августа, «РИА Новости», что по всей территории России наблюдаются положительные температурные аномалии — температура во всех регионах выше средней.

Такая погода сохранится, по его словам, до середины недели.

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«С воскресенья по всей территории страны установилась температура выше нормы, и так будет до середины недели… Это значит, что вся прогностическая карта будет окрашена красным и красноватым цветом, что означает — температура выше нормы. На европейской территории наиболее высокие аномалии на востоке Европейской территории России, в Приволжском федеральном округе, на востоке Северо-Кавказского и Южного федерального округа. Там аномалии до десяти градусов», — сказал Вильфанд.

Так, в Приволжском федеральном округе температурный фон будет выше 25 градусов, на нижней Волге — до 38–40 градусов.

«В Якутии температура будет выше нормы примерно на 5–6 градусов. Очень жаркая погода. Максимальные температуры в Якутии — 25–29 градусов. На юге Хабаровского края и в Амурской области везде высокая температура, выше 25 градусов», — добавил синоптик.

В воскресенье, 15 августа, Роман Вильфанд рассказал, что в России с 2022 года будут использовать новые климатические нормы для оценки аномальности погоды. Сейчас оценку аномальности дают на основании данных с 1961 по 1990 год.

Обновление климатических норм покажет, где интенсивней меняется климат, как меняется сезонность и как изменилось количество осадков в разные периоды за последние 30 лет.

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