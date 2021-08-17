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Вильфанд назвал регионы с анормально теплой погодой

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В эпицентре аномально теплой погоды окажутся Урал, Поволжье и Якутия, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, такая ситуация будет сохраняться до конца текущей рабочей недели.

«На всей территории страны установилась температура выше нормы. Наиболее значительные аномалии, на 10–11 градусов температура выше нормы, — в Приволжском федеральном округе и на Урале», — цитирует его ТАСС во вторник, 17 августа.

Синоптик добавил, что наиболее заметные тепловые аномалии будут также наблюдаться в Якутии. Там столбики термометров поднимутся выше нормы на 4–6 градусов.

16 августа Вильфанд рассказал, что по всей территории России наблюдаются положительные температурные аномалии — температура во всех регионах выше средней.

15 августа метеоролог сообщил, что в России с 2022 года будут использовать новые климатические нормы для оценки аномальности погоды. Сейчас оценку аномальности дают на основании данных с 1961 по 1990 год.

Обновление климатических норм покажет, где интенсивней меняется климат, как меняется сезонность и как изменилось количество осадков в разные периоды за последние 30 лет.

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