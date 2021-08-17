Вильфанд назвал регионы с анормально теплой погодой

В эпицентре аномально теплой погоды окажутся Урал, Поволжье и Якутия, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, такая ситуация будет сохраняться до конца текущей рабочей недели.

«На всей территории страны установилась температура выше нормы. Наиболее значительные аномалии, на 10–11 градусов температура выше нормы, — в Приволжском федеральном округе и на Урале», — цитирует его ТАСС во вторник, 17 августа.

Синоптик добавил, что наиболее заметные тепловые аномалии будут также наблюдаться в Якутии. Там столбики термометров поднимутся выше нормы на 4–6 градусов.

16 августа Вильфанд рассказал, что по всей территории России наблюдаются положительные температурные аномалии — температура во всех регионах выше средней.

15 августа метеоролог сообщил, что в России с 2022 года будут использовать новые климатические нормы для оценки аномальности погоды. Сейчас оценку аномальности дают на основании данных с 1961 по 1990 год.

Обновление климатических норм покажет, где интенсивней меняется климат, как меняется сезонность и как изменилось количество осадков в разные периоды за последние 30 лет.