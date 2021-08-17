Москвичей предупредили о сильных ливнях 18 августа из-за «взрыва» атмосферы

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о том, что в среду, 18 августа, надвигающиеся на столицу грозовые облака могут «взорвать» атмосферу, из-за чего на город обрушатся мощные ливни.

По его словам, 18 августа погода в Центральной России может «выстрелить», так как во второй половине дня с запада подойдет контрастный холодный атмосферный фронт с мощными кучево-дождевыми облаками.

«Такие грозовые облака обладают колоссальной энергией и могут «взорвать» атмосферу, проливаясь интенсивными ливнями с высокой скорострельностью, когда в Москве буквально за 1 час местами может пролиться до 18-19 мм осадков или почти 2 ведра дождевой воды на метр квадратный поверхности», — написал синоптик в своем Instagram во вторник, 17 августа.

Пик выпадения осадков придется на 18:00-19:00, из-за чего, по словам Тишковца, в городе могут возникнуть локальные подтопления. Всего за вечер в Москве может выпасть до 25 мм осадков или 33% месячной нормы.

«Высока вероятность перерождения конвективных облаков в кластерные суперячейки с вращающимися грозами, сопровождаемыми шквалистым воротом с порывами ветра до 18-23 м/с и более, а также мозаичным градом с диаметром до 1-2 см», — добавил он.

При этом эксперт отметил, что прохождение холодного фронта может вызвать шквалистый ветер в ряде регионов страны. Так, в Ленинградской области и Карелии скорость ветра может достигнуть 27 м/с, при этом на границе регионов местами прогнозируется до 31 м/с. В Смоленской, Тверской областях — 26 м/с, а в Вологодской, Московской и Калужской областях —23 м/с. В Брянской, Костромской и Ивановской областях ожидается шквалистый ветер со скоростью 22 м/с. Ураганных значений, по словам синоптика, ветер может достигнуть в Новгородской области.



В центральных районах Вологодчины и на севере Ярославской области, согласно прогнозам, 18 августа существует вероятность возникновения смерча. Аналогичное природное явление может возникнуть 19 августа на юго-западе Рязанской, на западе и севере Нижегородской, на востоке Вологодской областей.

«В ночь на 18 августа сильные дожди пройдут на стыке Новгородской, Псковской и Тверской областей, где прогнозируется до половины месячной нормы (30-40 мм)», — заключил он.

Ранее во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также предупредил, что во второй половине дня 18 августа в Москву и Подмосковье придут сильные дожди. Они продлятся до пятницы, 20 августа. Осадки, по его словам, не сумеют охладить воздух, так как температурный фон будет оставаться аномально высоким.