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СМИ сообщили о «забытых» украинских военных на американской базе в Кабуле

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Двенадцать военнослужащих Украины остались на территории бывшей военной американской базы в афганском Кабуле после того, как представители США покинули объект. Об этом во вторник, 17 августа, сообщил украинский телеканал «24».

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Сестра одного из военнослужащих, который на протяжении двух лет служит в Афганистане по контракту, сообщила телеканалу, что с украинцами никто не выходит на связь. Всего на базе находятся более 40 человек, среди них украинцы, грузины, румыны и болгары. Американцев оттуда эвакуировали.

По словам собеседницы телеканала, базу уже посещали боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) и забрали все оружие.

Как сообщает украинское издание «Сегодня», в министерстве иностранных дел страны знают об оставшихся на базе украинцах. Дипломаты уже получили письма с их паспортами данными. Вместе с этим там пока не могут как-то повлиять на ситуацию и обещают найти варианты вывезти украинцев из Кабула, возможно, при участии европейских стран.

Накануне украинский самолет эвакуировал из Афганистана около 80 человек. Среди них были не только граждане Украины, но и Нидерландов, Хорватии, Белоруссии, Афганистана и Таджикистана. Уточнялось, что Украина намерена эвакуировать еще 90 человек.

Ранее в этот день сообщалось, что жители Кабула находятся в состоянии шока после того, как к власти в стране пришли боевики радикального движения «Талибан», горожане не покидают дома без необходимости.

Также во вторник талибы объявили всеобщую амнистию для чиновников бывшего афганского правительства и призвали возобновить работу в государственных учреждениях.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.

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