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Лавров отметил роль политики в регистрации российских вакцин на Западе

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Глава МИД России Сергей Лавров указал на политизированность затягивания процесса регистрации российских вакцин от коронавируса на Западе.

«Здесь, конечно, не обходится без политики», — сказал он в ходе выступления перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта во вторник, 17 августа.

«За год «Спутник V» полностью оправдал себя»
Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург — об эффективности вакцины, ее испытаниях на подростках и назальной прививке

Лавров отметил, что Еврокомиссия, по его словам, ничего не собирается делать до тех пор, пока российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» не пройдет процесса регистрации во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Министр также подчеркнул, что российская сторона ведет предметный и профессиональный диалог с Евросоюзом (ЕС) по теме взаимного признания сертификатов вакцинации. Глава МИД РФ уточнил, что в настоящий момент решаются отдельные технические и правовые вопросы.

Ранее, 11 августа, сообщалось, что опыт применения российского «Спутника V» за рубежом доказал безопасность и эффективность вакцины в борьбе с COVID-19. Согласно сведениям Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), на данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире.

4 августа постпред РФ в ЕС Владимир Чижов рассказал «Известиям», что результаты проверок российской вакцины ЕМА позитивные, однако Евросоюз политизирует вопрос признания препаратов от РФ.

В начале июня глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в ходе исследования «Спутника V» не выявило критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части.

Процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V» ЕМА начало в первых числах марта. 15 июля агентство заявило, что продолжает оценивать препарат.

«Спутник V» — первая в России и в мире вакцина от коронавируса. Она была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

Вместе с тем в России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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