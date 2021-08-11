Прямой эфир
Наука
Ученые Австралии выявили пять новых видов пауков
Общество
В Вологде затопило улицы после мощных ливней
Мир
В Германии задержали британца по подозрению в работе на российскую спецслужбу
Общество
Площадь пожара в мордовском заповеднике за сутки увеличилась до 4,6 тыс. га
Спорт
Сборная России в отборе ЧМ-2022 сыграет с Мальтой на стадионе в Москве
Общество
Участники полярных экспедиций проголосуют в сентябре онлайн
Экономика
Крупные банки вернули ставки по вкладам на допандемийный уровень
Мир
На Украине за сутки выявлено свыше 1 тыс. новых случаев коронавируса
Наука
Пик метеорного потока Персеиды произойдет в ночь на 12 августа
Сюжет:

В РФПИ указали на доказанные эффективность и безопасность «Спутника V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Опыт применения российской вакцины от коронавиурса «Спутник V» за руьежом доказал безопасность и эффективность вакцины в борьбе с COVID-19. Об этом в среду, 11 августа, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«За год «Спутник V» полностью оправдал себя»
Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург — об эффективности вакцины, ее испытаниях на подростках и назальной прививке

«За год применения вакцина «Спутник V» доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира»,— приводит его слова пресс-служба РФПИ.

11 августа прошел ровно год с того дня, как президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины против COVID-19 — российского препарата «Спутник V».

Согласно сведениям РФПИ, «Спутник V» на данный момент зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире. «Спутник V» производят в Узбекистане, Белоруссии, Аргентине, Вьетнаме. РФПИ также объявил о партнерствах для производства вакцины с 20 компаниями в 14 государствах.

Согласно данным исследований, эффективность вакцины против индийского штамма «Дельта» составила 83,1%. Отмечается, что препарат снизил риск заражения в шесть раз, а эффективность вакцины по предотвращению госпитализации составила 94,4%.

Кроме того, в РФПИ добавили, что эффективность вакцины составляет 97,6% по результатам анализа данных о случаях коронавируса среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. При этом «Спутник V» создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, которые вызывают обычную простуду и с которыми человечество сталкивалось на протяжении тысячелетий.

Ранее в этот день директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в интервью «Известиям» об испытаниях назальной формы «Спутника V». По его словам, сейчас уже прошли доклинические фазы и решается вопрос с финансированием клинических испытаний.

Кроме того, Гинцбург сообщил, что спустя год после официальной регистрации «Спутника V» препарат полностью оправдал все ожидания ученых.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021