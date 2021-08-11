В РФПИ указали на доказанные эффективность и безопасность «Спутника V»

Опыт применения российской вакцины от коронавиурса «Спутник V» за руьежом доказал безопасность и эффективность вакцины в борьбе с COVID-19. Об этом в среду, 11 августа, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«За год применения вакцина «Спутник V» доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира»,— приводит его слова пресс-служба РФПИ.

11 августа прошел ровно год с того дня, как президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины против COVID-19 — российского препарата «Спутник V».

Согласно сведениям РФПИ, «Спутник V» на данный момент зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире. «Спутник V» производят в Узбекистане, Белоруссии, Аргентине, Вьетнаме. РФПИ также объявил о партнерствах для производства вакцины с 20 компаниями в 14 государствах.

Согласно данным исследований, эффективность вакцины против индийского штамма «Дельта» составила 83,1%. Отмечается, что препарат снизил риск заражения в шесть раз, а эффективность вакцины по предотвращению госпитализации составила 94,4%.

Кроме того, в РФПИ добавили, что эффективность вакцины составляет 97,6% по результатам анализа данных о случаях коронавируса среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года. При этом «Спутник V» создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, которые вызывают обычную простуду и с которыми человечество сталкивалось на протяжении тысячелетий.

Ранее в этот день директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в интервью «Известиям» об испытаниях назальной формы «Спутника V». По его словам, сейчас уже прошли доклинические фазы и решается вопрос с финансированием клинических испытаний.

Кроме того, Гинцбург сообщил, что спустя год после официальной регистрации «Спутника V» препарат полностью оправдал все ожидания ученых.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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