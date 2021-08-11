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Исполнился год со дня регистрации первой в мире вакцины от COVID-19

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Ровно год прошел с того дня, как президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины против COVID-19 — российского препарата «Спутник V». В Сан-Марино уже практически удалось достичь коллективного иммунитета благодаря «Спутнику V» и начал развиваться вакцинный туризм, рассказал «Известиям» министр здравоохранения и общественной безопасности республики Роберто Чаватта.

«За год «Спутник V» полностью оправдал себя»
Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург — об эффективности вакцины, ее испытаниях на подростках и назальной прививке

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от COVID-19, получившую название «Спутник V». Препарат разработан при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Согласно сведениям предоставленным РФПИ, сегодня «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире. Отмечается, что препарат является одним из наиболее безопасных и эффективных. Помимо России, «Спутник V» производят в Узбекистане, Белоруссии, Аргентине, Вьетнаме. РФПИ объявил о партнерствах для производства вакцины с 20 компаниями в 14 государствах.

Пока что в Европе российскую вакцину зарегистрировали только отдельные страны, в частности, Сан-Марино. По словам главы минздрава республики Роберто Чаватта, здесь предпочли привиться «Спутником», а не ждать, когда производители четырех одобренных в Европе вакцин решат проблемы с поставками. Больше того — в Сан-Марино ездят специально за российской прививкой.

«К нам приезжают люди со всего мира. В рамках вакцинного туризма мы сделали уже около 1,7 тыс. прививок. Все идет отлично. В ближайшие недели мы продолжим вакцинацию, и так до сентября. По вакцине «Спутник-V» мы не получили ни одного отрицательного отзыва. Это подтверждает ее эффективность. В стране уже практически удалось достичь коллективного иммунитета», — рассказал министр.

Российский фонд прямых инвестиций ожидает, что EMA одобрит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» осенью.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Спутник» Земли: год назад была зарегистрирована первая вакцина против COVID-19

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