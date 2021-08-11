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Гинцбург назвал стоимость клинических испытаний назального «Спутника»

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Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в интервью «Известиям» об испытаниях назальной формы «Спутника V». По его словам, сейчас уже прошли доклинические фазы и решается вопрос с финансированием клинических испытаний.

«Надо начинать клинику. Но мы хотели провести это как один из этапов уже существующей вакцины, пропустив ряд стадий, но это не было одобрено. И все испытания должны пройти по полной программе: с первой, второй и третьей стадией клинических испытаний. Это стоит порядка 400 млн рублей», — сообщил «Известиям» Александр Гинцбург.

По его словам, назальная вакцина — это второй компонент «Спутника V», который распыляется с помощью шприца со специальной насадкой в носовую полость.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«За год «Спутник V» полностью оправдал себя»

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