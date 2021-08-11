Гинцбург рассказал об оправданных прогнозах относительно «Спутника V»

Спустя год после официальной регистрации «Спутника V» препарат полностью оправдал все ожидания ученых, заявил в интервью «Известиям» директор Центра им. Н.Ф. Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Поразительно, как все сбывается. Все то, о чем мы докладывали президенту, все прогнозы сбываются. И предположения по поводу того, что данная конструкция вакцины окажется на сегодняшний день наиболее оптимальной и высокоэффективный, полностью сбываются. Вакцинация двумя векторными компонентами себя оправдала. За год «Спутник V» полностью оправдал себя» — сказал Александр Гинцбург.

Сейчас ряд стран публикуют данные, подтверждающие безопасность и активность вакцины: Сан-Марино, Аргентина, Венгрия.

«И надо добавить: невозможно представить, что на все эти данные, которые выкладывают иностранные регуляторы, как-то повлиял российский Минздрав, они совершенно объективны», — подчеркнул ученый.

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«За год «Спутник V» полностью оправдал себя»