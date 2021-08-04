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Мир
Чижов обвинил ЕС в политизации вопроса признания российских вакцин

Чижов обвинил ЕС в политизации вопроса признания российских вакцин

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Евросоюз политизирует вопрос признания российских вакцин, не исключено, что за этим стоит фармакологическое лобби. Об этом в интервью «Известиям» заявил постпред РФ в ЕС Владимир Чижов.

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«Политизируется он (вопрос с российскими вакцинами) как раз здесь, в ЕС, а не у нас. Как, увы, политизируется практически всё, что имеет отношение к России, — подчеркнул дипломат. — Вместо того, чтобы мировому сообществу объединиться и сотрудничать, мы столкнулись со своего рода гонкой вакцин и откровенной политизацией. Не с нашей, подчеркиваю, стороны».

По словам дипломата, Россия, в отличие от других стран-производителей предлагает не только готовую вакцину, но и технологию ее производства тем, кто в состоянии наладить этот процесс. И на сегодняшний день, как пояснил Владимир Чижов, отечественные препараты производятся уже не только в России, но и в других странах.

«Естественно, помимо политизации есть еще и коммерческий интерес мировых фармакологических, фармацевтических гигантов, влияние которых в мировой экономике за последнее десятилетие стало огромным», — подчеркнул постпред.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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