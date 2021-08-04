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Чижов назвал позитивными результаты проверок российских вакцин в ЕМА

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Европейское медицинское агентство (ЕМА) активно взаимодействует с производителями российских вакцин, результаты проверок позитивные. Об этом в интервью «Известиям» заявил постпред РФ в ЕС Владимир Чижов.

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Для Москвы, подчеркнул дипломат, сейчас более актуальна не регистрация российских препаратов в ЕС, а взаимное признание результатов вакцинации. Диалог между Москвой и Брюсселем в этом направлении уже начат, уточнил постпред.

Дипломат напомнил, что 4 марта EMA приступило к «последовательной экспертизе» (это специфический термин — rolling review) российской вакцины, по завершении которой может быть подана заявка на регистрацию препарата — conditional marketing authorisation.

«В Россию приезжали эксперты ЕМА, работали у нас совместно с коллегами из ВОЗ. У последней, кстати, своя процедура в отношении «Спутника V». Она была начата еще в ноябре прошлого года с целью включения его в перечень вакцин для применения в чрезвычайных ситуациях. Единожды туда попав, любая вакцина уже имеется в виду на случай других эпидемий», — уточнил постпред.

По его словам, разработчики отечественной вакцины «полностью взаимодействуют с этими специалистами».

«Эксперты изучают непосредственно производственные площадки, они имеют дело конкретно с Институтом им. Н.Ф. Гамалеи, с представителями «Вектора» и Центра им. М.П. Чумакова. В принципе, результаты, насколько мы знаем, позитивные. Но, естественно, коммерческие аспекты мы не комментируем», — заключил Владимир Чижов.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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