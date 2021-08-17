В Уфе задержана орудовавшая полгода банда похитителей

В Республике Башкортостан пресечена деятельность банды, которая полгода занималась похищением людей, разбоями и вымогательством. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе МВД Республики.

Бандитская группа была обезврежена. Задержанных участников подозревают в 12 фактах похищения людей.

«По предварительной версии, банда действовала на территории Уфы в течение шести месяцев 2020 года. В ходе похищений людей подозреваемые действовали бесцеремонно, не гнушались применением насилия, в том числе угрозой оружием и унижением личности потерпевших. Главной целью преступников было завладение денежными средствами жителей города Уфы», — говорится в сообщении ведомства.

Организовали преступную группу двое ранее судимых братьев. Они отбывали наказание за разбой, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, хулиганство.

«Так в сентябре 2020 года члены преступной группы напали на четверых жителей города Уфы и похитили их. К мужчинам применили насилие, угрожали огнестрельным оружием. В результате злоумышленники забрали более 110 тысяч рублей, а также другие материальные ценности», — добавили в пресс-службе МВД по региону.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело в отношении троих участников банды по статье 209 УК РФ «Бандитизм». Расследование продолжается.

Ранее, 13 августа, стало известно, что обвиняемому в похищении 12-летней школьницы в городе Бийск Алтайского края инкриминируют еще два эпизода преступлений в отношении двух несовершеннолетних.

Похищение 12-летней девочки в Бийске произошло 31 июля. Школьница отправилась кататься на велосипеде. Спустя время она не вернулась домой, семья забила тревогу, начались поиски. Телефон и личные вещи ребенка нашли возле реки Бия. В ночь на 2 августа девочка пришла домой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека с применением насилия в отношении несовершеннолетнего».