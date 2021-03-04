Осторожно, дети: массовые похищения школьников в Нигерии стали нормой

В Нигерии в феврале произошли сразу два инцидента, связанных с массовым похищением школьников. Основную часть заложников преступники уже отпустили, местонахождение других жертв киднеппинга пока неизвестно. Практика насильственного похищения юных жителей страны с целью получения выкупа в последние годы приобрела масштаб эпидемии, и эффективного средства противодействия бандитам национальные или региональные власти предложить пока не могут. Подробности — в материале «Известий».

Сообщения об очередном массовом похищении школьников в Нигерии стали едва ли не обыденным материалом в подборке международных новостей любого издания. Только за две недели февраля в этой африканской стране было два таких случая — и пока нет никаких оснований надеяться на то, что криминальный тренд, «валютой» в котором становятся жизни детей, пойдет на спад.

Знал бы выкуп

Так, 26 февраля из школы-пансиона в Джангебе (штат Замфара на северо-западе страны) вооруженные мужчины похитили 279 учениц. Школьниц увели в лес и, по их словам, угрожали убить, если они откажутся продолжать движение, несмотря на полученные травмы. В момент нападения, по данным местных СМИ, в школе был всего один охранник.

Через четыре дня власти объявили о том, что все заложницы освобождены. Какую цену — денежную или другую — пришлось заплатить за их жизни, не сообщается. Губернатор Замфары Белло Матавалле утверждает, что выкуп за освобождение не выплачивался. При этом президент Нигерии Мухаммад Бухари недавно заявил, что в прошлом власти отдельных штатов платили похитителям, передавая им деньги и автомобили, и призвал руководителей на местах отказаться от этой практики, которая лишь толкает злоумышленников на новые похищения .

В середине февраля 42 человека, в том числе 27 учеников, были похищены из государственного колледжа Кагара в штате Нигер. Один из учащихся в ходе захвата заложников был убит. Часть пленников похитители с тех пор отпустили, однако судьба еще полутора десятка человек остается пока неизвестной. В декабре прошлого года из школы Канкара в штате Катсина похитили 344 учащихся. Все они позднее были освобождены.

Осторожно, дети4 Чиновница обнимает девочку, похищенную из школы-интерната в северо-западном нигерийском штате Замфара, когда она направляется на медицинский осмотр после освобождения, 2 марта 2021 года Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde

Ситуация в стране, где похищения происходят почти ежедневно, стала поводом для критики со стороны международных организаций и правозащитников. Так, спецпредставитель генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджиния Гамба отмечает, что недавние случаи захвата детей в Нигерии — это еще и «нападение на их право на обучение». По словам Гамбы, согласно статистике, число похищений детей с начала пандемии COVID-19 увеличивалось максимальными темпами по сравнению с другими видами уголовно наказуемых деяний в отношении несовершеннолетних. Правозащитники из Human Rights Watch, в свою очередь, говорят, что похищение детей в Нигерии — это «еще одно трагическое напоминание о сохраняющихся сложностях в сфере безопасности и о том, что школы и школьники остаются одной из целей для вооруженных группировок». От властей Нигерии в HRW ждут «выполнения своих обязательств и удвоения усилий, направленных на обеспечение безопасной образовательной среды для детей и правосудия — для жертв» похитителей.

Две коровы за «калашников»

С безопасностью учебных заведений всё непросто. Большинство популярных в Нигерии школ-интернатов, где дети и учатся, и живут, расположены за пределами крупных населенных пунктов. Создать около каждого учебного заведения полицейский или военный пост невозможно по финансовым и организационным причинам. Президент Бухари при этом требует от властей штатов занять более активную позицию для «повышения безопасности в самих школах и рядом с ними». Конкретных рекомендаций и инструкций при этом из столицы не последовало.

Нигерийские военные, по сути, признали свою неспособность защитить сограждан. По словам министра обороны страны Башира Магаши, обеспечение безопасности жителей — «это ответственность не только военных», ведь «каждый сам отвечает за то, чтобы быть начеку и найти безопасное укрытие тогда, когда это потребуется» .

Осторожно, дети3 Группа экспертов по безопасности посещает школу JSS Jangebe в Замфара через день после того, как более 300 школьниц были похищены оттуда бандитами, 27 февраля 2021 года Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde

О том, что официальные структуры не слишком активно борются с похитителями, в беседе с «Известиями» рассказала живущая в Нигерии уже более 14 лет уроженка одной из бывших республик Советского Союза Елена.

— Государство здесь никакое, — сетует она. — До похищений им дела нет.

Не слишком утешительные результаты дают и попытки властей проводить кампанию по разоружению банд. Например, за сдачу оружия властям обещают вознаграждение — в штате Замфара летом 2020-го за каждый автомат Калашникова стали предлагать... по две коровы. Подобная награда, казалось бы, должна была привлечь занимающихся разведением скота пастухов фулани (считается, что представители этого народа нередко являются участниками похищений), однако успехом программа не увенчалась.

Миллионы похитителям

Практика похищения людей получила особенно широкое распространение на севере страны, при этом отмечается увеличение числа людей, убитых в ходе таких преступлений, говорят аналитики из нигерийской компании SMB Intelligence. В своем докладе специалисты указывают на то, что похитители относятся к жизни своих жертв как к расходному материалу. «Когда проводят столь масштабное похищение детей, беззащитных и не способных причинить какой-то вред, сумма выкупа будет высока — на страну будет оказываться международное давление ради их спасения», — считает один из авторов документа Конфиденс Макхарри, слова которого приводит The New York Times. При том, что сами бандиты человеческую жизнь оценивают весьма невысоко, за период с июня 2011 года по март 2020-го похитителям было выплачено свыше $18 млн , подсчитали эксперты.

Примечательно, что на северо-западе страны фиксируется рост числа похищений при одновременном снижении суммы выкупа — часто за освобождение жертвы просят лишь около $1 тыс. Целью злоумышленников могут стать совершенно обычные и небогатые граждане. Согласно глобальной статистике, подавляющее большинство жертв похитителей в Африке — это местные жители, и эта тенденция кардинально отличает континент от других частей света, где ради выкупа обычно захватывают иностранцев.

Осторожно, дети1 Похищенные из школы-интерната в штате Замфара девочки после освобождения, 2 марта 2021 года Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde

При этом, как утверждают некоторые специалисты, на освобождении заложников зарабатывают не только сами похитители, но и чиновники. «Похищения школьников ради выкупа быстро становятся привлекательным бизнесом для преступников и для чиновников, которые вовлечены в спасательные операции, — отметил нигерийский аналитик Бабуор Хабиб в беседе с NYT. — За счет атмосферы секретности, которая характерна для действий по спасению детей, чиновники могут с меньшими усилиями прикарманивать миллионы найр, которые выплачивались за освобождение детей».

С подачи исламистов

Самый известный случай массового похищения детей в Нигерии произошел в 2014 году. Тогда в заложники были взяты 276 учениц школы из расположенного на северо-востоке страны города Чибок. Их захватили исламисты из «Боко Харам» (после смены названия именуется «Западноафриканской провинцией «Исламского государства»; террористическая группировка, запрещенная на территории России). Девочек (в основном христианок) заставляли принять ислам и насильно выдавали замуж. Несколько десятков заложниц смогли бежать, часть пленниц освободили нигерийские военные в ходе рейдов. Тем не менее в руках похитителей, по данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), по-прежнему остаются еще более 170 похищенных.

Почти семь лет назад к критической ситуации оказалось привлечено внимание всего мира. Такая реакция, к сожалению, сыграла в том числе и негативную роль: получив мощнейший пиар, экстремисты поняли, насколько выгодным — и в денежном, и в информационном плане — является такое занятие, как киднеппинг.

Осторожно, дети2 Девочка идет к воротам школы JSS Jangebe в Замфаре, 27 февраля 2021 года Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde

При этом если «Боко Харам» в последующие годы переключилась на другую тактику, то похищение детей как способ личного обогащения активно стали применять различные нигерийские преступные группировки. «Похоже, что те случаи, когда целью похитителей становятся именно школы, привлекают много внимания — и в результате на власти оказывается дополнительное давление с целью проведения переговоров с ответственной за нападение вооруженной бандой , — отмечает BBC News. — Власти редко признают факт выплаты выкупа — однако некоторые наблюдатели указывают на то, что вряд ли боевики отпускали бы своих пленников, не получая что-либо взамен — будь то деньги или свободу для членов их группировок, сидящих в тюрьме».

Причин роста популярности такого вида преступлений, как похищение людей с целью выкупа, немало. Значительная их часть лежит в социально-экономической плоскости. Исследователи из SMB Intelligence, в частности, связывают эту тенденцию с кризисом в сфере занятости. «Растущий уровень безработицы среди молодых людей — одна из основных причин увеличения числа похищений, — отмечают они. — Безработица в Нигерии выросла с 18,8% в третьем квартале 2017 года до 23,1% в третьем квартале 2018-го». На фоне ковидокризиса в экономике ситуация с трудоустройством лучше стать не может по определению, так что ожидать того, что данный фактор будет сходить на нет, не приходится.

Многие семьи, дети из которых побывали в заложниках, но позднее были освобождены, отказываются отпускать своих отпрысков на учебу. Поскольку должную охрану учащимся власти обеспечить не могут, выходит, что детей лучше всего оставить дома — пусть без образования, зато в относительной безопасности. Сделать это в Нигерии не так уж и сложно — около трети детей младшего возраста в школу и так не ходят.