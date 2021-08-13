Похитителю школьницы на Алтае инкриминируют еще два эпизода насилия

Обвиняемому в похищении 12-летней школьницы в городе Бийск Алтайского края Олегу Лавкину инкриминируют еще два эпизода преступлений в отношении двух несовершеннолетних. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, сегодня Лавкина доставили в Бийск.

«В настоящее время следователь СК допрашивает его в качестве обвиняемого. Вину в содеянном он признает. Кроме того, следствие инкриминирует мужчине ряд преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух несовершеннолетних девочек, совершенных им ранее», — сказали ТАСС в ведомстве.

Лавкина задержали накануне на территории Республики Алтай. По данным РЕН ТВ, его обнаружили по ориентировке в селе Огундай. По некоторым данным, подозреваемый шел из Бийска пешком и, возможно, часть пути проехал на попутках.

Похищение 12-летней девочки в Бийске произошло 31 июля. Школьница отправилась кататься на велосипеде. Спустя время она не вернулась домой, семья забила тревогу, начались поиски. Телефон и личные вещи ребенка нашли возле реки Бия. В ночь на 2 августа девочка пришла домой.

Похитителем ребенка оказался ранее судимый 40-летний Олег Лавкин. 2 августа сообщалось, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека с применением насилия в отношении несовершеннолетнего».

В тот же день в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю рассказали, что физических травм у 12-летней девочки нет. Мужчина сам отпустил ее. Расследование дела о похищении ребенка взял на контроль председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.