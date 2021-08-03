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Бастрыкин взял под контроль дело о похищении девочки на Алтае

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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял под контроль уголовное дело, возбужденное против мужчины, похитившего школьницу из города Бийск в Алтайском крае. Подозреваемого в совершении преступления объявили в федеральный розыск. Об этом сообщили во вторник, 3 августа, в пресс-службе центрального главка ведомства.

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Бастрыкин поручил руководителю регионального главка СК возглавить работу по розыску злоумышленника. Также он потребовал доложить ему о всех проведенных мероприятиях и поставить расследование уголовного дела на контроль в центральном аппарате СК.

Накануне сообщалось, что уголовное дело возбудили по статье «Похищение человека с применением насилия в отношении несовершеннолетнего» после похищения школьницы.

31 июля днем девочка уехала на велосипеде из дома, в котором семья проживает летом, и не вернулась. Впоследствии на берегу реки Бия были обнаружены ее личные вещи и мобильный телефон. Злоумышленник связал ребенка по рукам и ногам, а на голову надел мешок. После этого мужчина привез школьницу в подвал одного из домов, сообщает телеканал «360».

К поискам ребенка были привлечены несколько десятков полицейских и волонтеров. В ночь на понедельник ребенок сам пришел домой. С пострадавшей девочкой работают психологи.

Поскольку мужчина скрылся от органов следствия, обвинение ему предъявили заочно, сообщает телеканал «Звезда». В ближайшее время следователи намерены подать ходатайство в суд о заочном аресте.

До похищения мужчина целый месяц выслеживал школьницу, пишет Life.ru.

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