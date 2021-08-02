В СК рассказали о состоянии удерживаемой два дня в подвале девочки из Бийска

Физических травм у 12-летней девочки из Бийск, которую мужчина два дня удерживал в подвале, нет. Об этом в понедельник, 2 августа, рассказали в пресс-службе СУСК по Алтайскому краю.

«Следователи только что закончили допрос девочки. Она рассказала, что мужчина, который ее держал в подвале, сам ее выпустил и отправил домой. Мужчина не задержан, его ищут», — рассказали в ведомстве «РИА Новости».

Сама девочка после ЧП опубликовала видеообращение, в котором поблагодарила всех, кто участвовал в поисках, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в понедельник сообщалось, что уголовное дело возбудили после похищения школьницы из Бийска в Алтайском крае, пишет «Правда.ру». Девочку удерживал в подвале дома 40-летний мужчина. Его мотивы пока неясны.

В субботу днем девочка уехала на велосипеде из дома, в котором семья проживает летом, и не вернулась. Впоследствии на берегу реки Бия были обнаружены ее личные вещи и мобильный телефон, сообщает телеканал «360».

К поискам ребенка были привлечены несколько десятков полицейских и волонтеров. В ночь на понедельник ребенок сам пришел домой.