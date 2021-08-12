Похитителя девочки в Бийске задержали в Республике Алтай

Мужчину, подозреваемого в похищении 12-летней девочки в Бийске Алтайского края, задержали в Республике Алтай. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, Олега Лавкина задержали по ориентировке в селе Огундай. По некоторым данным, подозреваемый шел из Бийска пешком и, возможно, часть пути проехал на попутках.

31 июля девочка отправилась кататься на велосипеде. Спустя время она не вернулась домой, семья забила тревогу, начались поиски. Телефон и личные вещи ребенка нашли возле реки Бия. В ночь на 2 августа девочка пришла домой.

Похитителем ребенка оказался ранее судимый 40-летний Олег Лавкин. 2 августа сообщалось, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека с применением насилия в отношении несовершеннолетнего».

В тот же день в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю рассказали, что физических травм у 12-летней девочки нет. Мужчина сам отпустил ее.

Расследование дела о похищении ребенка взял на контроль председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.