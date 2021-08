Обама отключил комментарии в Instagram из-за критики по Афганистану

Бывший президент США Барак Обама закрыл раздел комментариев в своем Instagram, так как пользователи стали активно призывать экс-главу американской администрации что-то предпринять в связи ситуацией в Афганистане. Об этом сообщил во вторник, 17 августа, Fox News.

Отмечается, что последний пост Обамы — опубликованное в четверг видео, где он рекламирует свою кампанию по перераспределению избирательных округов All on the Line — собрал 885 комментариев, прежде чем в аккаунте отключили комментирование. Одновременно было отключено и комментирование страницы в Instagram бывшей первой леди страны Мишель Обамы.

Пользователи соцсети призывали Обаму помощь Афганистану.

«Кровь афганского народа на руках тех, кто хранил молчание перед лицом притеснений и подружился с талибами. История не забудет вашего преступления», — указал один из юзеров.

«Мы им нужны! Это не по-американски! Мы не сдаемся и не убегаем! Мы остаемся и сражаемся до тех пор, пока не будут решены проблемы», — подчеркнул другой пользователь.

Также в комментариях незадолго до блокировки появились хештеги #help_afghanistan (помоги Афганистану) и #afghanistanisbleeding (Афганистан истекает кровью).

Представительница Обамы сообщила журналистам, что она «только что» узнала о блокировке. По ее словам, «со стороны экс-президента не высказывалось намерения отключить комментарии», а также не поступали объяснения причин произошедшего.

Сам Обама пока не высказался относительно происходящего в Афганистане.

Ранее, 17 августа, президент США Джо Байден постановил выделить $500 млн для помощи беженцам, жертвам конфликта и другим лицам, подвергающимся риску из-за ситуации в Афганистане, включая заявителей на специальные иммиграционные визы данной страны.

Днем ранее президент Франции Эммануэль Макрон предрек Европе неконтролируемую миграцию из Афганистана из-за дестабилизации ситуации в этой стране. При этом Франция совместно с Германией и другими странами ЕС разработает программу помощи беженцам из Афганистана и регулирования их потока.

Также в понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации. Он обратил внимание на то, что ситуация в стране уже вынудила сотни тысяч человек покинуть свои дома.

В то же время в Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более 60 стран.

Позже в Пентагоне сообщили, что аэропорт в Кабуле возобновил работу, американские военные стремятся наращивать темпы эвакуации людей и выйти на показатель в 5 тыс. вывезенных человек в сутки.

15 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.