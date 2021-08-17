В Киеве призвали забыть о гарантиях США после событий в Кабуле

Депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский в понедельник, 16 августа, заявил о необходимости забыть о гарантиях США в рамках Будапештского меморандума после гибели людей в Кабуле.

«Я думаю теперь, когда мы посмотрели, как «основных союзников (США. — Ред.) вне НАТО» выбрасывают из самолетов в воздухе, даже самым блаженным уже можно прекратить зачем-то вспоминать про Будапештский меморандум. Ибо уже даже не смешно», — написал Бужанский в Facebook.

Ранее, 16 августа, в Пентагоне заявили об отсутствии данных о падении людей со взлетавшего из аэропорта Кабула американского военного самолета.

Ранее в понедельник были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный борт, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

В министерстве обороны США отметили, что не могут подтвердить достоверность видеозаписи с падением людей с фюзеляжа набиравших высоту американских самолетов.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что была шокирована реакцией Пентагона на трагедию. Ее удивило, что США не знают, что произошло на их собственном самолете, который оснащен всеми формами слежения.

В настоящее время в кабульском аэропорту осуществляется эвакуация граждан других стран. Также будут эвакуироваться афганцы, получившие убежище за рубежом. При этом минимум семь человек погибли в аэроузле Кабула в результате возникшего во время эвакуации хаоса. В это число входят те, кто упал с взлетающего американского самолета.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов заявил, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации.

15 августа боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.

В феврале 2019 года Верховная рада приняла изменения в конституцию, закрепив курс Украины в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Согласно Будапештскому меморандуму, подписанному Украиной, США, Великобританией и РФ 5 декабря 1994 года, данные страны обязались уважать суверенитет Украины и не применять против государства ядерное оружие, в обмен на передачу находящегося на территории страны арсенала Москве.