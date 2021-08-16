Захарова оценила реакцию Пентагона на упавших с самолетов афганцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 16 августа прокомментировала реакцию Пентагона на информацию об упавших с фюзеляжа американских самолетов афганцах.

Ранее в понедельник были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный борт, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

При этом пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби не смог подтвердить достоверность информации о том, что с фюзеляжа набиравших высоту американских самолетов падали люди.

В ответ на это Захарова подчеркнула, что была шокирована реакцией Пентагона.

«У меня резонный вопрос: как так получается, что США знают в деталях всё про неких русских хакеров, про какие-то «Новички», а на вопрос, что случилось на крыле или на шасси собственного самолета, который оснащен всеми формами слежения, они ответить не могут?» — отметила официальный представитель МИД РФ в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне в Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан в связи с захватом Кабула боевиками радикальной группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

15 августа талибы вошли в Кабул, а затем заявили об «окончании войны». Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

В этот же день президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.