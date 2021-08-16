Прямой эфир
Мир
Байден заявил о готовности США к быстрому коллапсу в Афганистане
Спорт
Теннисистка Павлюченкова снялась с турнира в США из-за визы
Мир
Посол РФ в Афганистане анонсировал встречу с представителем талибов
Политика
Путин утвердил национальный план противодействия коррупции
Общество
Пробы воздуха в промзоне Екатеринбурга не выявили вредных веществ
Мир
СБ ООН призвал создать в Афганистане новое инклюзивное правительство
Общество
Ведущие медики посетят ряд регионов РФ в рамках акции «Волна здоровья»
Мир
Захарова оценила реакцию Пентагона на упавших с самолетов афганцев
Общество
В Крыму обсудили строительство дамбы для защиты Керчи от паводков
Сюжет:

Захарова оценила реакцию Пентагона на упавших с самолетов афганцев

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 16 августа прокомментировала реакцию Пентагона на информацию об упавших с фюзеляжа американских самолетов афганцах.

Переходное покровительство: как Афганистан провел день после возвращения талибов
Что даст стране новое правительство и как оно выстроит отношения с миром

Ранее в понедельник были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный борт, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

При этом пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби не смог подтвердить достоверность информации о том, что с фюзеляжа набиравших высоту американских самолетов падали люди.

В ответ на это Захарова подчеркнула, что была шокирована реакцией Пентагона.

«У меня резонный вопрос: как так получается, что США знают в деталях всё про неких русских хакеров, про какие-то «Новички», а на вопрос, что случилось на крыле или на шасси собственного самолета, который оснащен всеми формами слежения, они ответить не могут?» — отметила официальный представитель МИД РФ в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне в Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан в связи с захватом Кабула боевиками радикальной группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

15 августа талибы вошли в Кабул, а затем заявили об «окончании войны». Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

В этот же день президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021