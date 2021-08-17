В Пентагоне заявили об отсутствии данных о падении людей с самолетов

Министерство обороны США не располагает данными о том, что падало со взлетающего из аэропорта Кабула американского военного самолета. Об этом 16 августа заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Что касается кадров видеозаписи, на которых видно, как что-то падает с крыла [самолета], я не могу сказать чего-то нового по поводу того, что именно это было», — сказал Кирби на брифинге для журналистов.

Он отметил, что Пентагон «заинтересован в том, чтобы разобраться» в данном вопросе.

Ранее в понедельник были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный борт, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

В Пентагоне заявили, что не могут подтвердить достоверность видеозаписи с падением людей с фюзеляжа набиравших высоту американских самолетов.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что была шокирована реакцией Пентагона. Ее удивило, что США не знают, что произошло на их собственном самолете, который оснащен всеми формами слежения.

В настоящее время в кабульском аэропорту осуществляется эвакуация граждан других стран. Также будут эвакуироваться афганцы, получившие убежище за рубежом. При этом минимум семь человек погибли в аэроузле Кабула в результате возникшего во время эвакуации хаоса. В это число входят те, кто упал с взлетающего американского самолета.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов заявил, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации.

15 августа боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.