Европарламент опасается контроля РФ и КНР над ситуацией в Афганистане

Депутаты Европейского парламента (ЕП) опасаются, что Россия и Китай на фоне происходящего в Афганистане заполнят в стране политический вакуум. Об этом сообщило 16 августа агентство ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление ряда парламентариев.

«ЕС должен разработать новую стратегию для Афганистана и региона, принимая во внимание, что Россия и Китай постараются быстро заполнить политический вакуум», — говорится в совместном заявлении комитетов глав ЕП по международным делам и развитию.

Как сообщает агентство, Европарламент практически в полном составе находятся в августе в традиционном отпуске, что затрудняет принятие заявления от имени всего ЕП.

Ранее в понедельник на заседании Совбеза ОНН Китай заявил, что ожидает от движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) выполнения взятых на себя обязательств по формированию нового правительства в Афганистане. Как отметил заместитель постоянного представителя КНР при этой международной организации Гэн Шуан, в настоящее время будущее Афганистана находится на историческом перепутье.

Также сообщалось, что Китай не планирует эвакуацию сотрудников своего посольства в Афганистане и обратился к «различным группировкам» с просьбой обеспечить безопасность граждан КНР и китайских интересов в стране.

В свою очередь, СБ ООН призвал немедленно прекратить боевые действия и создать новое инклюзивное правительство в Афганистане. Последнее подразумевает полное, равное и значимое участие в нем женщин.

Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил о существовании перспектив для вхождения в будущее правительство Афганистана представителей разных политических сил страны.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана. До этого они сообщали, что контролируют всю территорию страны. В тот же день талибы потребовали вывести из Афганистана иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В Центральном командовании ВС США заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.