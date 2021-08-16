В Китае рассказали об ожиданиях от талибов в Афганистане

Китай ожидает от террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) выполнения взятых на себя обязательств по формированию нового правительства в Афганистане. Об этом в понедельник, 16 августа, на заседании СБ ООН по ситуации в Афганистане заявил заместитель постоянного представителя КНР при этой международной организации Гэн Шуан.

По его словам, сейчас будущее Афганистана находится на историческом перепутье.

«Китай отметил для себя вчерашнее заявление «Талибана» о том, что война в Афганистане завершилась, что движение намерено начать переговоры о создании открытого, всеобъемлющего исламского правительства и примет ответственные меры для обеспечения безопасности афганских граждан и работающих в стране иностранных миссий», — отметил Гэн Шуан.

Кроме этого, Китай ожидает, что талибы выполнят свои обязательства и дистанцируются от действующих в Афганистане террористических организаций.

Ранее в этот день стало известно, что Китай не планирует эвакуацию сотрудников своего посольства в Афганистане и обратился к «различным группировкам» с просьбой обеспечить безопасность граждан КНР и китайских интересов в стране.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.