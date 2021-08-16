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Посол РФ назвал охраняющих посольство талибов «адекватными мужиками»

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Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в понедельник, 16 августа, назвал «адекватными мужиками» представителей «Талибана» (движение запрещено в РФ), охраняющих российское посольство в Афганистане.

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По его словам, в настоящее время здание российской дипмиссии охраняет большой отряд талибов.

«Хорошее впечатление очень на нас произвели, адекватные мужики, хорошо вооруженные, встали по внешнему периметру посольству так, чтобы никто не мог к нам проникнуть — никакой террорист, никакой сумасшедший», — указал посол в эфире телеканала «Россия 24».

При этом в столице при талибах стало «непривычно тихо», поскольку нет взрывов и стрельбы, отметил Жирнов.

Ранее 16 августа Дмитрий Жирнов заявил о перспективах для вхождения в будущее правительство Афганистана представителей разных политических сил страны.

Также в понедельник Совет Безопасности ООН призвал немедленно прекратить боевые действия и создать новое инклюзивное правительство в Афганистане, куда также войдут женщины.

В свою очередь Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации. Он отметил, что ситуация в этой стране вынудила сотни тысяч человек покинуть свои дома. Он также отметил, что талибы должны проявить сдержанность для спасения людей в стране, и попросил все стороны в Афганистане обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем объявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что в скором времени объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В Центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.

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