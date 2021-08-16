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Посол России прокомментировал формирование правительства в Афганистане

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Существуют перспективы для вхождения в будущее правительство Афганистана представителей разных политических сил страны. Такое предположение высказал в понедельник, 16 августа, посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

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«Есть политические силы, спектр политических сил богатый, такое лоскутное одеяло. Не могу залезть в голову талибам (членам движения «Талибан», признанного террористическим и запрещенном в России. — Ред.), но логично было бы им иметь такую социальную подпорку, которая обеспечивала бы им максимально широкую поддержку всех политических сил, кроме того режима (президента Афганистана Ашрафа Гани. — Ред.). Но он сбежал, его нет уже больше», — заявил Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он отметил, что обычным чиновникам талибы гарантировали амнистию.

«Думаю, что перспективы для вхождения во власть представителей разных политических сил есть», — резюмировал посол.

Ранее в понедельник Совет Безопасности ООН призвал немедленно прекратить боевые действия и создать новое инклюзивное правительство в Афганистане. Последнее подразумевает полное, равное и значимое участие в нем женщин.

В тот же день Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации. Он отметил, что ситуация в этой стране вынудила сотни тысяч человек покинуть свои дома.

В Госдепартаменте США в свою очередь заявили, что желающим покинуть Афганистан необходимо предоставить возможность уехать. В ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из страны иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как Соединенные Штаты, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.

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