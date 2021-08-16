Саакашвили назвал ситуацию в Афганистане уроком для всех народов

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что победа движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане стала возможной из-за нежелания афганской армии сражаться за свою страну.

По его словам, США хотели помочь Грузии во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году только благодаря «героическому сопротивлению грузинской армии». По мнению Саакашвили, Соединенные Штаты также укрепили афганскую национальную армию, но у нее отсутствовал «дух сопротивления».

«Афганистан — урок всем странам, всем нам: американцы могут помочь, только если вы проявите волю к бою», — написал он в Telegram в воскресенье, 15 августа.

16 августа France-Presse со ссылкой на очевидцев сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула, где толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Отмечалось, что американцы стреляли в воздух.

По информации Reuters, не менее пяти человек погибли в аэропорту. Очевидец заявил, что пока нет точной информации о том, при каких именно обстоятельствах погибли люди, но в воздушной гавани наблюдается сильная давка.

При этом сами талибы подчеркнули, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула. Они отметили, что пришло время привнести в жизнь афганцев умиротворение.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода военных США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

15 августа боевики радикальной группировки «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана. До этого они сообщали, что контролируют всю территорию страны. В тот же день талибы потребовали вывести из Афганистана иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвал. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. Независимость республики признают Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и ряд тихоокеанских островных государств. Грузия не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.