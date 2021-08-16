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Талибы пообещали улучшить жизнь афганского народа

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Талибы (боевики «Талибана», запрещенной в РФ террористической организации) сообщили, что пришло время привнести в жизнь афганцев умиротворение. Об этом рассказал в понедельник, 16 августа, один из лидеров движения мулла Ахунд.

«Теперь пришло время для испытаний — мы будем служить народу, мы привнесем в жизнь всего народа умиротворение, мы пойдем настолько далеко, насколько это возможно, для того, чтобы улучшить жизнь людей», — приводит его слова Би-би-си.

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Он добавил, что талибы не ожидали достичь своего нынешнего положения.

Ранее, 16 августа, представители движения также заявили, что не причинят вреда людям, которые примут решение вернуться домой из аэропорта Кабула. Они призвали граждан без опасений возвращаться и на рабочие места.

В тот же день France-Presse со ссылкой на очевидцев сообщало, что американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула, где толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Отмечалось, что американцы стреляли в воздух.

По информации Reuters, не менее пяти человек погибли в аэропорту. Очевидец заявил, что пока нет точной информации о том, при каких именно обстоятельствах погибли люди, но в воздушной гавани наблюдается сильная давка.

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что часть сотрудников российского посольства в Афганистане будет эвакуирована или направлена в отпуска. При этом он отметил, что угрозы российским дипломатам нет. Как стало известно, в настоящее время внешний периметр посольства охраняют талибы.

15 августа боевики радикальной группировки «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана. До этого они сообщали, что контролируют всю территорию страны. В тот же день талибы потребовали вывести из Афганистана иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, завершить его планируется до конца августа. В Центральном командовании ВС США заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.

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