Прямой эфир
Мир
«Талибан» захватил государственное телевидение Афганистана
Общество
В Кузбассе начали проверку после отказа врача лечить пациентку с температурой
Мир
Несколько сотен сотрудников посольства США уже покинули Афганистан
Общество
В Геленджике за несколько часов выпала четырехмесячная норма осадков
Мир
Около 80 пострадавших доставлено в итальянский медцентр в Кабуле
Мир
Число погибших в результате наводнения на севере Турции возросло до 64
Мир
Республиканец назвал захват Кабула провалом внешней политики Байдена
Общество
В Крыму объявили штормовое предупреждение на 15–16 августа
Мир
Посольство Финляндии прекратило работу в Афганистане

Несколько сотен сотрудников посольства США уже покинули Афганистан

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С территории Афганистана эвакуировано уже несколько сотен сотрудников посольства Соединенных Штатов в Кабуле. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщило AFP со ссылкой на представителя американского военного ведомства.

Источник агентства в Пентагоне также отметил, что аэропорт афганской столицы остается открытым для коммерческих авиарейсов.

Ранее представитель Североатлантического альянса заявил, что в воскресенье все коммерческие рейсы из аэропорта Кабула приостановлены, разрешены только полеты военной авиации.

Сайгонский синдром: почему столица Афганистана сдалась без сопротивления
И что смена власти в Кабуле может означать для России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее подтвердил, что альянс помогает поддерживать аэропорт Кабула открытым для операций по эвакуации.

В воскресенье США направили в Кабул порядка 1 тыс. военнослужащих в рамках осуществления эвакуации сотрудников американских посольств. Соответствующая мера была принята в связи с захватом Кабула боевиками группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Ранее в этот день представители радикального движения «Талибан» заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана.

Ранее в этот день спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Россия будет готова работать с переходным правительством Афганистана, но пока речи о признании движения «Талибан» законными властями страны не идет.

В воскресенье в СМИ была опубликовала информация о том, что президент республики Ашраф Гани согласился подать в отставку и покинул страну. .

В этот же день движение «Талибан» объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

Деятельность посольств в Афганистане при этом приостанавливают Канада, Италия, Швеция и Норвегия.

В тот же день представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что движение гарантирует безопасность посольства РФ в Кабуле.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021