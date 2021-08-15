Несколько сотен сотрудников посольства США уже покинули Афганистан

С территории Афганистана эвакуировано уже несколько сотен сотрудников посольства Соединенных Штатов в Кабуле. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщило AFP со ссылкой на представителя американского военного ведомства.

Источник агентства в Пентагоне также отметил, что аэропорт афганской столицы остается открытым для коммерческих авиарейсов.

Ранее представитель Североатлантического альянса заявил, что в воскресенье все коммерческие рейсы из аэропорта Кабула приостановлены, разрешены только полеты военной авиации.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее подтвердил, что альянс помогает поддерживать аэропорт Кабула открытым для операций по эвакуации.

В воскресенье США направили в Кабул порядка 1 тыс. военнослужащих в рамках осуществления эвакуации сотрудников американских посольств. Соответствующая мера была принята в связи с захватом Кабула боевиками группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Ранее в этот день представители радикального движения «Талибан» заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана.

Ранее в этот день спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Россия будет готова работать с переходным правительством Афганистана, но пока речи о признании движения «Талибан» законными властями страны не идет.

В воскресенье в СМИ была опубликовала информация о том, что президент республики Ашраф Гани согласился подать в отставку и покинул страну. .

В этот же день движение «Талибан» объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

Деятельность посольств в Афганистане при этом приостанавливают Канада, Италия, Швеция и Норвегия.

В тот же день представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что движение гарантирует безопасность посольства РФ в Кабуле.