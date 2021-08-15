США приняли решение направить 1 тыс. военных для эвакуации посольства

Соединенные Штаты направили в Кабул порядка 1 тыс. военнослужащих в рамках осуществления эвакуации сотрудников американских посольств. Соответствующая мера была принята в связи с захватом афганской столицы боевиками группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ), о чем в воскресенье, 15 августа, сообщает Reuters.

Развертывание американских военных состояло из тысячи солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые, по словам президента США Джо Байдена, способствуют осуществлению «упорядоченного и безопасного» сокращения персонала Соединенных Штатов в дипломатических ведомствах.

Ранее этим же днем, 15 августа, источник телеканала CNN сообщил о намерении Вашингтона взять под контроль аэропорт Кабула в целях «улучшения воздушного движения».

В тот же день представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что движение гарантирует безопасность посольства РФ в Кабуле.

15 августа движение «Талибан» объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

СМИ со ссылкой на источники писали, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну. Вместе с главой администрации и советником по нацбезопасности якобы направился в Таджикистан.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.