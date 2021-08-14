Бежавший Мавриди может скрываться под фамилиями Авилов и Прудников

Розыскную карточку бежавшего из изолятора временного содержания ( ИВС) города Истра Александра Мавриди опубликовали наа сайте МВД России. Там указали также другие имена, под которыми может скрываться преступник.

«Особые приметы: он же: Авилов Александр Николаевич 16.01.1971 г.р., он же: Прудников Александр Анатольевич 16.01.1971 г.р.», – говорится в сообщении.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора ранее в пятницу, 6 августа. Среди них Александр Мавриди, подозреваемый в расправе над «колбасным королем» Владимиром Маруговым.

Сбежали они, отжав и скрутив замки с двери камеры. Предположительно, для этого они использовали гаечный ключ при побеге. Также они сорвали навесной замок на воротах.

Гаечный ключ Мавриди могла пронести его адвокат. Возбуждено уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

МВД России назначило вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в розыске Мавриди.

Примерно за неделю до побега Мавриди перевели в ИВС для проведения следственных действий. Его размещение там было незаконным и являлось халатностью должностных лиц.

Вечером 11 августа двоих из пяти, совершивших побег из изолятора подмосковной Истры — Дениса Грозаву и Ивана Цуркану — задержали. Преступники скрывались в съемной квартире в подмосковном Подольске. Вместе с ними находились арендаторы квартиры — мужчина и женщины, которых заподозрили в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам.