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В Воронеже нашлись еще трое помогавших пассажирам автобуса после взрыва

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В Воронеже нашлись еще три человека, которые помогали пострадавшим при взрыве автобуса. Об этом 14 августа рассказал губернатор региона Александр Гусев.

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Гусев отметил, что найденные люди вытаскивали людей из салона, оказывали первую медицинскую помощь и помогали перекладывать раненых бригадам скорой помощи. По словам губернатора, трое помогавших будут награждены.

«Нашлись еще люди, помогавшие пострадавшим в первые минуты после взрыва маршрутки. Это Денис Щупка и Михаил Роговой. Настоящие мужики. Они ехали по Кольцовской и, увидев произошедшее, бросились на помощь. Кстати, Денис учился на МЧСника и знал, как действовать в подобных ситуациях. Вместе с ними была и Ольга Бажена», — написал Гусев в своем Telegram.

Днем ранее стало известно, что власти Воронежа наградят еще одного мужчину, который помогал пассажирам автобуса после взрыва.

Тогда же Гусев сообщил, что родным погибших выплатят по 1 млн рублей. Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позднее, уточнил губернатор.

Взрыв в маршрутном автобусе в Воронеже произошел 12 августа вечером неподалеку от остановки общественного транспорта.

По данным Минздрава РФ, в результате произошедшего пострадали 19 человек.

Одна женщина в результате взрыва лишилась ноги и впоследствии в день ЧП скончалась в больнице. 13 августа стало известно о смерти еще одной пострадавшей.

В качестве основной причины произошедшего рассматривается версия о неисправности технического оборудования. Вместе с тем изначально сообщалось о взрыве газа. Однако, как утверждает представитель перевозчика, все автобусы в парке работают на дизельном топливе. Следствие допускает, что автобус могли незаконно переоборудовать с бензинового на газовое топливо.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

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