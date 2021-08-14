В Воронеже нашлись еще трое помогавших пассажирам автобуса после взрыва

В Воронеже нашлись еще три человека, которые помогали пострадавшим при взрыве автобуса. Об этом 14 августа рассказал губернатор региона Александр Гусев.

Гусев отметил, что найденные люди вытаскивали людей из салона, оказывали первую медицинскую помощь и помогали перекладывать раненых бригадам скорой помощи. По словам губернатора, трое помогавших будут награждены.

«Нашлись еще люди, помогавшие пострадавшим в первые минуты после взрыва маршрутки. Это Денис Щупка и Михаил Роговой. Настоящие мужики. Они ехали по Кольцовской и, увидев произошедшее, бросились на помощь. Кстати, Денис учился на МЧСника и знал, как действовать в подобных ситуациях. Вместе с ними была и Ольга Бажена», — написал Гусев в своем Telegram.

Днем ранее стало известно, что власти Воронежа наградят еще одного мужчину, который помогал пассажирам автобуса после взрыва.

Тогда же Гусев сообщил, что родным погибших выплатят по 1 млн рублей. Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позднее, уточнил губернатор.

Взрыв в маршрутном автобусе в Воронеже произошел 12 августа вечером неподалеку от остановки общественного транспорта.

По данным Минздрава РФ, в результате произошедшего пострадали 19 человек.

Одна женщина в результате взрыва лишилась ноги и впоследствии в день ЧП скончалась в больнице. 13 августа стало известно о смерти еще одной пострадавшей.

В качестве основной причины произошедшего рассматривается версия о неисправности технического оборудования. Вместе с тем изначально сообщалось о взрыве газа. Однако, как утверждает представитель перевозчика, все автобусы в парке работают на дизельном топливе. Следствие допускает, что автобус могли незаконно переоборудовать с бензинового на газовое топливо.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров. Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета России.