Китай отказал ВОЗ в возобновлении расследования происхождения коронавируса

Китай заявил, что расследования происхождения коронавируса, проведенного в январе 2021 года совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), достаточно, и отказал организации в его возобновлении, сообщает телеканал France 24 в пятницу, 13 августа.

Новое расследование, по мнению властей КНР, не будет научным, а исключительно политизированным. Результаты прошлого исследования, как подчеркивается были признаны научным сообществом.

«Мы отрицаем политизированное видение данного вопроса. Мы поддерживаем научный подход. Выводы и рекомендации совместного отчета ВОЗ и Китая были признаны научным сообществом. Мы отвергаем предложение о новом расследовании», — приводятся слова заместителя министра иностранных дел Китая Ма Чжаосуя (Ma Zhaoxu).

Накануне ВОЗ заявила о сборе новой группы экспертов для продолжения изучения происхождения вируса SARS-CoV-2. Отмечалось, что новая серия исследований будет включать в себя дальнейшее изучение данных первичных случаев и потенциально ранних случаев заражений 2019 года.

Отвечать за разработку глобальной структуры для систематического изучения появления будущих новых патогенов с пандемическим потенциалом будет новая международная научная консультативная группа по происхождению новых патогенов (SAGO).

В ВОЗ выразили надежду на продолжение предыдущих миссий в Китай для изучения происхождения SARS-CoV-2. Например, чтобы собрать достаточно данных для опровержения гипотезы о возможной утечке вируса из лаборатории в Ухане.

В конце марта ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки в Китай для изучения COVID-19. Отмечалось, что специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно итоговому документу, наиболее вероятной считается передача вируса между животными, а потом человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях. Тогда же исследователи не рекомендовали изучать гипотезу об утечке SARS-CoV-2 из лаборатории.

Версию об искусственном происхождении коронавируса неоднократно продвигали в США. 20 мая в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» сведений о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии.

23 мая газета The Wall Street Journal отмечала, что болезнь сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения коронавируса.

2 августа был опубликован отчет республиканцев из палаты представителей США об утечке коронавируса из уханьской лаборатории. Согласно документу, лаборатория в Ухане якобы проводила испытания вирусов «в небезопасных условиях». Предполагается, что первые случаи COVID-19 возникли в августе или сентябре 2019 года.

При этом 5 августа стало известно, что Соединенные Штаты заполучили доступ к сведениям о 22 тыс. вирусов, которые изучались в уханьской лаборатории. При этом неизвестно, как именно и в какое время разведке США удалось добыть эти данные.

Утверждается, что полученная американскими спецслужбами информация была удалена китайскими чиновниками в сентябре 2019 года. С тех пор Китай отказывал в передаче этих и других данных о ранних случаях коронавируса Всемирной организации здравоохранения и США.

Пекин подобные обвинения неоднократно опровергал, называв такую теорию клеветой и заговором. Китайские ученые подчеркивали, что лаборатория в Ухане обладает серьезной системой безопасности, а болезнь ученых никак не была связана с коронавирусом.

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