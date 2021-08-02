Республиканцы представили доклад об утечке коронавируса из лаборатории в КНР

Коронавирус возник в лаборатории в китайском Ухане, где произошла его «утечка», говорится в отчете республиканцев из Палаты представителей США.

Исследование было проведено на основе данных из открытых источников, а также косвенных свидетельств. Опубликовал материал, который приводит издание Hill, старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол.

«По мере того как мы продолжаем расследовать причины пандемии COVID-19, я считаю, что пришло время полностью исключить рынок морепродуктов как источник вспышки [заболевания]. Вместо этого, как показано в этом отчете, неоспоримые доказательства говорят о том, что все дороги ведут к WIV (Уханьскому институту вирусологии. — Ред.)», — отметил он.

В документе указано, что лаборатория в Ухане проводила испытания «мутаций с приобретением функции», при этом работы проводились в «в небезопасных условиях». Предполагается также, что первые случаи коронавируса возникли в августе или сентябре 2019 года.

Вместе с тем, как отмечается в материале, незадолго до возникновения первых случаев COVID-19 в Уханьском институте и лаборатории проводились ремонт и различные работы, как раз когда там велись исследования коронавирусов.

Маккол призвал конгресс принять закон о санкциях в отношении ученых уханьской лаборатории и должностных лиц Коммунистической партии Китая, якобы препятствующих борьбе с пандемией. Кроме того, он призвал комитет по иностранным делать вызвать в суд американского эксперта Питера Дасзака из-за его «непоследовательных» и «заведомо неточных» высказываний.

«Пришло время применить все инструменты, которые есть у правительства США, и продолжить отыскивать всю правду о том, как появился этот вирус», — подчеркнул республиканец.

29 июля официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США поддерживают новые исследования ВОЗ о происхождения SARS-COV-2. При этом он подчеркнул, что исследование должно быть основанным на фактах, проходить под контролем экспертов и быть свободной от вмешательства.

Ранее, 15 июля, сообщалось, что глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус не исключает возможную связь между пандемией коронавируса и утечкой SARS-CoV-2 из китайской лаборатории.

Таким образом, считают журналисты Associated Press, он поставил под сомнение доклад ВОЗ, в котором специалисты пришли к выводу, что утечка вируса из лаборатории является «крайне маловероятной».

Версию об искусственном происхождении коронавируса неоднократно продвигали в США. 23 мая газета The Wall Street Journal отмечала, что болезнь сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения коронавируса.

При этом 20 мая в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» сведений о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии.

Пекин обвинения неоднократно опровергал, называя такую теорию клеветой и заговором.