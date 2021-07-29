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США поддержали новые исследования ВОЗ по происхождению COVID-19

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Соединенные Штаты поддерживают новые исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождения SARS-COV-2. Об этом в среду, 28 июля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Кувейте на встрече с главой ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом. Об этом в заявлении на сайте американского внешнеполитического ведомства сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Госсекретарь Блинкен подтвердил, что США поддерживают планы ВОЗ по проведению дополнительных исследований происхождения COVID-19, в том числе и в КНР, чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и предотвратить будущие пандемии», — сказал Прайс.

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Кроме того, по словам представителя Госдепа, глава американской дипломатии подчеркнул, что следующая фаза должна быть «своевременной, основанной на фактах, транспарентной» и проходить под контролем экспертов и быть свободной от вмешательства.

Блинкен назвал это исключительно важным вопросом для всего мирового сообщества.

Ранее, 22 июля, заместитель главы государственного комитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что Китай считает формулировки, которые использует ВОЗ в контексте второй фазы расследования о происхождении коронавируса, неуважительными по отношению к науке и потому отказывается им следовать. При этом в Китае подчеркнули, что поддерживают проведение расследования, основанного на научном подходе, и выступают против его политизации. Представитель ведомства добавил, что вторая фаза расследования должна основываться на выводах, сделанных после первой фазы.

В ответ на это на следующий день заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация призывает Китай и другие страны к сотрудничеству в расследовании происхождения нового коронавируса.

15 июля сообщалось, что глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус не исключает возможную связь между пандемией коронавируса и утечкой SARS-CoV-2 из китайской лаборатории. Таким образом, считают журналисты Associated Press, он поставил под сомнение доклад ВОЗ, в котором специалисты пришли к выводу, что утечка COVID-19 из лаборатории является «крайне маловероятной».

Версию об искусственном происхождении коронавируса неоднократно продвигали в США. 23 мая газета The Wall Street Journal отмечала, что болезнь сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения коронавируса.

При этом 20 мая в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» сведений о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии.

Пекин обвинения неоднократно опровергал, называя такую теорию клеветой и заговором.

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