Китай счел клеветой теорию США о лабораторном происхождении SARS-CoV-2

Посольство Китая в Вашингтоне после заявления американского президента Джо Байдена, который не исключил лабораторную версию происхождения коронавируса, обвинило «политиков, привлекающих внимание к этой теме», в клевете и перекладывании вины.

«Урок прошлого года всё еще жив в нашей памяти. Пока пандемия всё еще наносит огромный ущерб сегодняшнему миру и международное сообщество ожидает лучшей координации между странами, некоторые люди до сих пор обращаются к своей старой методичке. Мы не можем не спросить, неужели они уже оставили этот горький урок в прошлом, столь рано? Или они хотят повторения трагедий?» — сказано в заявлении представителя дипмиссии, которое опубликовано на сайте посольства Китая в США.

В нем отмечается, что недавно некоторые лица предприняли попытки разыграть старый трюк с привлечением к себе внимания по теме происхождения коронавируса. Это заявление было воспринято Пекином как кампания по клевете и перекладыванию вины, возрождение заговорщицкой теории о «лабораторной утечке». В заявлении посольства сказано, что «некоторые политические силы пытались манипулировать и обвинять с самого начала пандемии».

Свое сотрудничество по вопросу происхождения коронавируса Китай назвал «основанным на уважении фактов и науки, с целью лучше справиться с неожиданными эпидемиями в будущем». В сообщении дипмиссии отмечается, что политизация расследования усложнит установление происхождения вируса.

Представитель китайского посольства в США заявил, что Пекин поддержал совместное изучение всех первых зафиксированных случаев COVID-19 и расследование, касающееся всех секретных биолабораторий по всему миру.

«Расследование должно быть полным, открытым и научно обоснованным, должно быть доведено до конца и прояснить ситуацию», — подчеркнули в дипмиссии.

Президент США Джо Байден 26 мая велел американским разведслужбам «удвоить усилия» в поиске источника происхождения коронавируса. В докладе он попросил уделить особое внимание отдельным областям, которые могут потребовать дальнейшего расследования, в том числе «вопросам по Китаю».

25 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты выступают за изучение различных теорий происхождения нового коронавируса в рамках независимого международного расследования.

23 мая газета The Wall Street Journal написала, что болезнь сотрудников Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года может говорить о верности теории искусственного происхождения коронавируса. Издание поясняло, что болезнь ученых проходила тяжело.

20 мая в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» сведений о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии. В комитете привели данные относительно заявления Китая еще в 2017 году. Тогда в Китае заявили, что лаборатория в Ухане занимается «опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения обязательных протоколов безопасности».

В конце марта был опубликован доклад международной группы экспертов ВОЗ о поездке в Китай в январе-феврале с целью исследования происхождения коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно итоговому документу, наиболее вероятной считается передача коронавируса между животными, а потом человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.

3 января заместитель советника ныне бывшего президента США Дональда Трампа Мэтью Поттингер заявил, что пандемия коронавируса могла возникнуть из-за утечки из китайской лаборатории. В ответ официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин отметила, что китайские ученые эту информацию неоднократно опровергали.