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Китай назвал ложью теорию об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане

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Власти Китая считают ложью заявление заместителя советника президента США по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттингера о том, что причиной пандемии стала утечка коронавируса SARS-COV-2 из лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом сообщила в понедельник, 4 января, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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«Всем известно о так называемой теории утечки вируса из лаборатории в городе Ухань, где он был искусственно произведен. Почти все мировые ученые и эксперты в области контроля за заболеваниями, включая американских специалистов в данной области, подвергли ее критике», — приводит ТАСС ее слова.

Чуньин отметила, что китайские ученые также неоднократно комментировали данную информацию, а американские журналисты даже посещали Уханьский институт вирусологии, в котором получили подробные разъяснения о ситуации с коронавирусом.

Кроме того, по ее словам, китайские СМИ неоднократно приводили цифры и факты, опровергающие утверждения об утечке коронавируса из лаборатории. При этом, подчеркнула представитель ведомства, Поттингер продолжает повторять уже ранее звучавшую ложь.

«Я очень надеюсь, что американская сторона внесет ясность, чем является данное заявление: личным мнением господина Поттингера или официальной позицией США», — подытожила Чуньин.

Накануне Поттингер заявил, что пандемия коронавируса могла возникнуть из-за утечки из китайской лаборатории. По его сведениям, данная версия является «наиболее достоверной», однако он не привел доказательств теории и подчеркнул, что его суждения основаны на «последних данных разведки».

В конце декабря журналисты Associated Press опубликовали расследование, в котором рассказали, что власти Китайской Народной Республики, вероятно, стараются причислить к государственной тайне все исследования о коронавирусе.

Кроме того, в мае 2020 года госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон имеет «огромное доказательство» того, что новый коронавирус возник в лаборатории в Ухане, однако оно так и не было обнародовано.

Вместе с тем президент России Владимир Путин заверил, что для построения конспирологических теорий о происхождении нового типа коронавируса нет никаких оснований.

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