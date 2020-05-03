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Госдеп США заявил о наличии доказательств создания коронавируса в Китае

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Xiong Qi
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты имеют «огромное доказательство» того, что новый коронавирус возник в лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом сообщило AFP в воскресенье, 3 мая.

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Помпео в то же время отказался комментировать был ли, по его мнению, вирус намерено выпущен или это была случайность. При этом он обвинил Китай в преднамеренном сокрытии информации о распространении заболевания в «классическом стиле коммунистической дезинформации». Это,по его словам, создало «огромный риск» .

«Я думаю, что теперь весь мир может это увидеть, у Китая есть история заражения мира и запуска некачественных лабораторий», — сказал он, анонсировав при этом привлечение к ответственности «всех виновных».

В этот же день бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил создать политически беспристрастную международную группу специалистов, которая займется расследованием вопроса о сокрытии данных о коронавирусе Китаем.

1 мая президент США Дональд Трамп заявил, что обладает информацией о создании коронавируса в лаборатории китайского Уханя. Однако он не стал раскрывать каких-либо деталей.

15 апреля телеканал Fox News заявил, что первый заразившийся коронавирусом работал в лаборатории в Ухане. Именно оттуда якобы произошла утечка вируса.

Однако американские ученые опровергли версии о создании COVID-19 в лабораторных условиях. По их словам, вирус имеет животное происхождение. В ВОЗ в свою очередь также заявляли о естественном происхождении коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным международного статистического бюро Worldometer на 3 мая, в мире зарегистрировано свыше 3,5 млн случаев заболевания, умерли более 245 тыс. человек, вылечились — более 1,1 млн.

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