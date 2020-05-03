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В США началось тестирование 14 вакцин против коронавируса

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Фото: REUTERS/Carl Recine
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Американские ученые тестируют 14 потенциальных вакцин против коронавируса в рамках программы администрации президента США «Операция «Сверхзвуковая скорость», сообщают 2 мая NBC News со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

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Уточняется, что данные вакцины были выбраны из 93 образцов несколько недель назад. В ближайшие две недели оставшиеся вакцины пройдут дополнительное тестирование, и в администрации ожидают, что половина из них пройдет в следующий раунд клинических испытаний.

Власти Соединенных Штатов намерены запустить вакцинацию от коронавируса в начале следующего года, однако не исключают, что ни один из образцов не пройдет испытания до конца.

«Можем ли мы говорить о 100%-й уверенности? Нет. Однако существует вероятность того, что одна или несколько из этих вакцин будут успешными», — заявил собеседник издания.

В апреле стало известно, что в Сиэтле экспериментальную вакцину от коронавируса впервые ввели здоровому человеку. Доброволец — 44-летняя Дженнифер Халлер — рассказала об эффекте препарата.

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