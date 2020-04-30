Результаты испытаний вакцины от коронавируса появятся не ранее середины лета

Раньше середины лета видимых результатов испытания вакцин от коронавируса получить не сможет ни одно государство. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.в интервью сайту стопкоронавирус.рф.

«В самом деле, есть шесть вакцин «Вектора», еще три вакцины других разработчиков. Мы надеемся выйти на испытания максимально быстро. Сегодня есть возможность этот процесс ускорить — по поручению президента РФ вносятся изменения в нормативную базу. Но очевидно, что раньше середины лета видимых результатов никто получить не сможет», — сказала она.

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