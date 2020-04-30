Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Власти Москвы опровергли информацию о сбое в работе системы пропусков
Общество
Путин анонсировал дополнительную помощь волонтерам
Мир
Лавров заявил об отсутствии прогресса в договоренностях по Донбассу
Общество
Главврач Коммунарки рассказал о росте числа молодых пациентов с COVID-19
Общество
Путин поддержал идею спеть «День Победы» на балконах страны 9 мая
Общество
В Подмосковье заявили о планах обязать жителей носить маски

Результаты испытаний вакцины от коронавируса появятся не ранее середины лета

0
Фото: TASS/via www.imago-images.de
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Раньше середины лета видимых результатов испытания вакцин от коронавируса получить не сможет ни одно государство. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.в интервью сайту стопкоронавирус.рф.

«В самом деле, есть шесть вакцин «Вектора», еще три вакцины других разработчиков. Мы надеемся выйти на испытания максимально быстро. Сегодня есть возможность этот процесс ускорить — по поручению президента РФ вносятся изменения в нормативную базу. Но очевидно, что раньше середины лета видимых результатов никто получить не сможет», — сказала она.

Инфографика

Новость дополняется.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020