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Билл Гейтс спрогнозировал начало производства вакцины от COVID-19 через два года

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Фото: Global Look Press/Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa
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Наладить промышленное производство вакцины от коронавируса и вызываемого им заболевания COVID-19 при самом оптимистичном сценарии возможно не раньше, чем через год. Об этом заявил в воскресенье, 26 апреля, один из основателей американской корпорации Microsoft Билл Гейтс в эфире телекомпании CNN.

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«Очень сложно ужать временные рамки. В идеальном случае мы бы вышли на промышленный масштаб в течение одного года. Нам, может, это не удастся, на это может потребоваться не менее двух лет», — сказал миллиардер в ответ на вопрос, как скоро возможно конвейерное производство вакцины в одной или нескольких странах мира.

Гейтс предложил отобрать «самые многообещающие из сотни разработок, найти средства и налаживать их производство параллельно». По его словам, в любом случае нельзя обойтись без трехфазовой процедуры апробирования и сертификации будущего препарата, передает «РИА Новости».

Филантроп и его супруга пожертвовали $250 млн на меры по противодействию распространению коронавируса SARS-CoV-2, в том числе на разработку вакцин в семи различных лабораториях. Вклад был сделан в рамках международной инициативы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), направленной на ускорение разработки технологий по диагностике и лечению COVID-19.

По последним данным, в перечне кандидатных вакцин против COVID-19, сформированном ВОЗ, числится 83 препарата, среди которых 77 находятся на стадии доклинических исследований, а еще шесть проходят клинические исследования на людях.

22 апреля стало известно, что ряд ученых считают массовую вакцинацию единственным способом побороть пандемию новой коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 26 апреля, в мире зафиксировано 2,9 млн случаев заражения коронавирусом. 206 тыс. человек скончались. 873,8 тыс. пациентов выздоровели.

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