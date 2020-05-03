Помпео не увидел ничего удивительного в долгом отсутствии Ким Чен Ына

В длительном отсутствии лидера КНДР Ким Чен Ына на публике нет ничего удивительного. Такое мнение выразил в воскресенье, 3 мая, госсекретарь США Майк Помпео в интервью американскому телеканалу ABC News.

«Я не могу сообщить о том, что нам известно о деятельности Ким Чен Ына в этот период, почему он отсутствовал на протяжении этого времени, но ранее уже бывало так, что на протяжении длительного времени руководитель Ким не появлялся на публике, так что в этом нет ничего беспрецедентного», — заявил глава американской дипломатии.

Ранее 3 мая президент США Дональд Трамп написал, что он рад возвращению Ким Чен Ына в добром здравии.

1 мая лидер КНДР принял участие в церемонии открытия завода по производству удобрений в городе Сунчхон неподалеку от Пхеньяна. Это стало его первым появлением с 12 апреля. Северокорейский лидер впервые за восемь лет пропустил церемонию в честь дня рождения своего деда Ким Ир Сена.

Из-за долгого отсутствия в СМИ активно обсуждались слухи о том, что Ким Чен Ын серьезно болен.