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Раскрыты подробности первого за три недели появления Ким Чен Ына

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Фото: TASS/AP
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Во время первого за три недели выхода на публику северокорейского лидера Ким Чен Ына сопровождала его сестра Ким Ё Чжон, сообщило 2 апреля агентство Рёнхап со ссылкой на ЦТАК.

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Отмечается, что 1 мая Ким Чен Ын принял участие в церемонии открытия завода по производству удобрений в городе Сунчхон неподалеку от Пхеньяна. При этом формального главы КНДР Чхве Рён Хэ с ним не было.

Согласно данным ЦТАК, во время исполнения приветственного марша Ким Чен Ын лично разрезал ленточку, а затем поприветствовал публику и строителей завода, которые в ответ «с энтузиазмом кричали «ура».

С 12 апреля в СМИ активно обсуждались вероятные причины «исчезновения» Ким Чен Ына, который впервые за восемь лет пропустил церемонию в честь дня рождения своего деда Ким Ир Сена.

Южнокорейское издание Daily NK писало, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце, и его самочувствие резко ухудшилось. Ряд американских и японских СМИ сообщили о возможной смерти лидера КНДР.

27 апреля советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин опроверг предположения о гибели лидера КНДР. По его словам, Ким Чен Ын с 13 апреля находился в городе Вонсане.

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