Пушков прокомментировал слухи о здоровье Ким Чен Ына

Российский сенатор Алексей Пушков назвал отсутствие достоверных данных о здоровье северокорейского лидера Ким Чен Ына слишком долгой паузой в современном «зацикленном на информации мире».

«Сейчас даже непроверенная информация о состоянии лидера КНДР может получить широкое распространение в силу того, что Ким Чен Ына никто не видел уже 20 дней и нет достоверной информации о его здоровье», — написал 1 мая Пушков в Twitter.

Сенатор указал, что обостренное внимание к КНДР обеспечено и закрытостью страны, которая обладает ядерным потенциалом и «находится во враждебных отношениях с Южной Кореей, Японией и США».

Слухи об ухудшении здоровья лидера КНДР и даже о его смерти появились в апреле после публикации южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце.

После этого в ряде американских и японских СМИ со ссылкой на анонимные источники появились сообщения о тяжелом состоянии главы северокорейского государства и о его вероятной смерти.

27 апреля советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин опроверг предположения о гибели лидера КНДР. По его словам, Ким Чен Ын находится в городе Вонсане с 13 апреля и чувствует себя хорошо.

Прокомментировал данные о лидере Северной Кореи и американский президент Дональд Трамп. По его словам, он в курсе состояния Ким Чен Ына.