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Трамп прокомментировал состояние здоровья Ким Чен Ына

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент США Дональд Трамп заявил, что осведомлен о состоянии северокорейского лидера Ким Чен Ына, но не будет вдаваться в подробности.

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В ходе пресс-конференции 27 апреля американский президент отметил, что не может «сейчас» говорить о здоровье Ким Чен Ына, но в скором все всё узнают.

«Я просто желаю ему всего хорошего… Я надеюсь, что с ним всё хорошо. Я знаю, как он себя чувствует», - заявил Трамп.

Слухи об ухудшении самочувствия лидера КНДР и даже о его смерти появились в апреле после публикации южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце.

Затем в ряде американских и японских СМИ со ссылкой на анонимные источники появились сообщения о тяжелом состоянии главы северокорейского государства и даже о его возможной смерти. Слухи подогревались и тем, что Ким Чен Ын не появлялся на публике с середины апреля.

27 апреля советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин опроверг предположения о гибели лидера КНДР. По его словам, глава соседнего государства находится в городе Вонсане с 13 апреля и чувствует себя хорошо.

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