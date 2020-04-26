Прямой эфир

В Госдуме заявили об отсутствии подтверждений о болезни Ким Чен Ына

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев заявил «Интерфаксу», что недавно встречался с новым послом этой страны в России и не получил подтверждений об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Кто, если не Ким: кому приписывают будущее лидерство в КНДР
Отсутствие лидера Северной Кореи на публике породило в мире разные слухи

Тайсаев назвал нового посла «очень грамотным, профессиональным». «У нас достаточно тесные контакты. Я с ним обсудил эти новостные темы, и никакого подтверждения не получил», — сказал Тайсаев в воскресенье, 26 апреля.

Также депутат подтвердил направление от имени КПРФ и главы партии Геннадия Зюганова телеграммы Ким Чен Ыну. Он отметил, что телеграмму послали в связи с годовщиной встречи президента России Владимира Путина и северокорейского лидера во Владивостоке 25 апреля.

Тайсаев также заявил «РИА Новости», что в октябре, если позволит ситуация с коронавирусом, российская делегация полетит в Северную Корею с ответным визитом на очередную годовщину Корейской трудовой партии.

Ким Чен Ын с 11 апреля не появлялся на публике и впервые за восемь лет пропустил торжественную церемонию по случаю 108-летия со дня рождения своего деда Ким Ир Сена.

21 апреля американские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что у Ким Чен Ына начались проблемы со здоровьем после проделанной ему операции. Источник Daily NK уточнял, что речь идет об операции, связанной с сердечно-сосудистой системой. Отмечалось, что политик восстанавливается на даче неподалеку от Пхеньяна рядом с медучреждением.

Чуть позже газета New York Post сообщила о возможной смерти лидера КНДР. Японские СМИ пишут, что политик находится в вегетативном состоянии после операции на сердце.

Директор Центра северокорейских исследований в Институте Сечжона Чон Сон Чжан сообщил, что, предположительно, северокорейский лидер получил травму 14 апреля на процедуре запуска крылатых ракет. Также он рассказал о предрасположенностях к болезням сердца у политика и удаленной когда-то кисте из голеностопа, которая могла возникнуть снова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Южнокорейские эксперты назвали возможную болезнь Ким Чен Ына
Японские СМИ заявили о дрожании рук у оперировавшего Ким Чен Ына врача

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020