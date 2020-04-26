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Южнокорейские эксперты назвали возможную болезнь Ким Чен Ына

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Фото: REUTERS/KCNA
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Специалисты из Южной Кореи выдвинули свои предположения, почему лидер КНДР Ким Чен Ын не появляется на публике и какой недуг может мешать ему выйти в свет.

По мнению профессора Университета северокорейских исследований Сина Чжондэ, речь может идти о травме, не угрожающей жизни. В беседе с «РИА Новости» эксперт напомнил, что ранее северокорейские власти отменяли важные мероприятия в случае болезни лидера. Однако в этот раз церемония по случаю 108-летия со дня рождения Ким Ир Сена состоялась, хоть его внук Ким Чен Ын на ней и не присутствовал. При этом Ким Чен Ир участвовал в мероприятии памяти своего отца лишь трижды за 17 лет правления.

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Еще одно важное мероприятие Ким Чен Ын пропустил в октябре 2014 года — он не явился на празднование основания ТПК из-за операции по удалению ему кисты из лодыжки.

Предположительно, лидер КНДР получил травму 14 апреля, на процедуре запуска крылатых ракет, полагает директор Центра северокорейских исследований в Институте Сечжона Чон Сон Чжан.

«Когда Ким Чен Ыну удалили кисту из голеностопа, врачи говорили, что она в любой момент может появиться снова. Что касается проблем с сердцем, у него есть семейная предрасположенность, поэтому с ним это тоже может произойти в любое время. <…> Скорее, это была лодыжка, чем сердце. Но, скажем, даже если Ким Чен Ын просто упал и повредил лицо, то ему тем более было бы трудно показаться на людях», — добавил Чон Сон Чжан.

Впервые сообщения о якобы ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера появились 21 апреля — телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США заявил о проблемах у Ким Чен Ына после хирургического вмешательства. Источник Daily NK утверждает, что операция была проведена 12 апреля, она связана с сердечно-сосудистой системой, пишет «Газета.ру». На данный момент северокорейский лидер якобы восстанавливается на даче неподалеку от Пхеньяна, которая расположена рядом с медучреждением.

New York Post и вовсе допускает кончину Ким Чен Ына. Японские СМИ утверждают, что лидер КНДР находится в вегетативном состоянии после операции на сердце.

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